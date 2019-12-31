Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Evi soyuldu...
Son dakika bilgisine göre Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen ve kopan sağ diz ön çapraz bağının ameliyatı için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Lille'de bulunan evi soyuldu. Evin arka kapısından giren oyuncunun değerli eşyaları ve arabası da çalındı.
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