Yusuf Yazıcı'nın imza töreninde müthiş sahne! "Top toplayıcıydım"

Trabzonspor'dan Lille transfer olan Yusuf Yazıcı, bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lille'yi tanıyor musun sorusuna cevap veren Yusuf Yazıcı "Lille kulübünü tanıyordum. Trabzonspor ile de maç yapmış bir kulüp, genç futbolculara verdiği önemi görüyoruz. Buraya gelmem de en büyük nedenlerden birisi de genç oyunculara verdikleri önem ve destek' dedi.

"TOP TOPLAYICIYDIM"

Bunun üzerine o maçta nereydin sorusunu da cevaplandıran Yusuf, "Lille'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta top toplayıcıydım, kader bizi nereye götürdü" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarından satır başları;

"Takımıma skor anlamında yardım etmek gol atmak, attırmak istiyorum. Orta sahada kanatlarda forvetin arkasında oynayabiliyorum, hucum anlamında her yerde oynayabiliyorum. Buraya katılmak benim için önemliydi, Lille'nin en büyük transferlerinden birisiyim. Kolay olsaydı buranda olmazdım. Bu baskıyı biliyorum"

"8 gündür Trabzonspor'da antrenmana çıkmadım, ağrılarım vardı yavaş yavaş idmanlara başladım, yetişmeye çalışıyorum"

"İdmanı erkenden bırakmadım, ekstra çalışmak için ekstra idman yaptım. Parmağımda küçük bir ağrı vardı, maçta olmuştu. Şu anlık tek problemim ev, bakmaya çalışıyorum. Lille güzel bir şehir sakin ve sessiz. Yavaş yavaş alıştıktan sonra gezmeye başlayacağım"

"BURADA BAŞARAK İŞLERİM VAR"

"Milli takımda 11 oynamak her futbolcunun hayali, Lille'de en iyi performansı gösterdikten sonra milli takıma da katkıda bulunmak istiyorum."

"8 yaşından beri Trabzonspor forması giyiyorum benim için çok duygusal bir vedaydı. Bütün ailem ve arkadaşlarım orada, ben Trabzonspor'luyum. Burada başaracak işlerim var"

"Burada olduğum için çok mutluyum, ekibimin sahaya girip çıkmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum, transferim uzun ve karmaşıktı, Başkan, teknik direktör ve Luis Campos'a şükranlarımı sunuyorum."