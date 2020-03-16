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Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı

23 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşarak koronavirüs salgını ile alakalı takipçilerini uyardı. "Bu salgının ancak beraber mücadele edersek üstesinden gelebiliriz." diyen Yusuf Yazıcı, "Lütfen sağlıklı yarınlar için bir süre kendimizi izole edelim" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında takipçilerini uyardı. Yazıcı, paylaştığı videoda virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba ben Yusuf Yazıcı, bu aralar hem ülkemiz, hem de dünyamız zor günler geçiriyor. Bu salgının ancak beraber mücadele edersek üstesinden gelebiliriz. Mümkün olduğunca sosyal teması azaltalım, ellerimizi sıklıkla temizleyelim ve dezenfekte edelim. Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım. Lütfen sağlıklı yarınlar için bir süre kendimizi izole edelim ve çok dikkat edelim. Sizi çok seviyorum, hoşçakalın."

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16 Mart 2020 , Pazartesi
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