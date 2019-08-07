Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda
Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bordo mavili camiaya yayınladığı duygusal bir mesajla veda etti.
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