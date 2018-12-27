Yusuf Yazıcı Metin Dayı ile buluştu
Trabzonspor Kulübü, bordo mavili renklere gönül veren bir isme daha duygu dolu anlar yaşattı... Şimdi Metin Dayı'nın hikayesini izliyoruz...
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