Yusuf Yazıcı, Lille'i sevince boğdu
Uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, Lille'de coşkuyla karşılandı.
Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen ve 21 Aralık 2019 tarihinde Monaco maçında çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı, takımının tesislerine giriş yaptı. Sakatlığı sonrası çalışmalarının bir bölümünü Roma'da bir bölümünü de Antalya'da yapan milli yıldız, takım arkadaşı Zeki Çelik ile Fransa'ya gitmişti. Yapılan kontrollerin ardından dizinde bir problem kalmadığı belirlenen Yazıcı'nın, Lillie ekibinin tesislerine giriş anını kulübün sosyal medya hesapları paylaştı. Takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği 23 yaşındaki yıldız isim, kulüp kamerasına ise "Geri döndüm" mesajını verdi.
Lille ekibi, Yusuf'un dönüşü ise sosyal medya hesaplarından, "Yusuf Yazıcı geri döndü" mesajıyla yayınladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.