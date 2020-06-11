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Yusuf Yazıcı, Lille'i sevince boğdu

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, Lille'de coşkuyla karşılandı.

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen ve 21 Aralık 2019 tarihinde Monaco maçında çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı, takımının tesislerine giriş yaptı. Sakatlığı sonrası çalışmalarının bir bölümünü Roma'da bir bölümünü de Antalya'da yapan milli yıldız, takım arkadaşı Zeki Çelik ile Fransa'ya gitmişti. Yapılan kontrollerin ardından dizinde bir problem kalmadığı belirlenen Yazıcı'nın, Lillie ekibinin tesislerine giriş anını kulübün sosyal medya hesapları paylaştı. Takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği 23 yaşındaki yıldız isim, kulüp kamerasına ise "Geri döndüm" mesajını verdi.

Lille ekibi, Yusuf'un dönüşü ise sosyal medya hesaplarından, "Yusuf Yazıcı geri döndü" mesajıyla yayınladı.

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11 Haziran 2020 , Perşembe
SİTENE EKLE
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