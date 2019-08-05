Yusuf Yazıcı Lille'de
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferi için Fransız ekibi Lille ile anlaşmaya vardı.
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