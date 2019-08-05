Yusuf Yazıcı Fransa'ya gitti
Trabzonspor'un Lille kulübü ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı Yusuf Yazıcı Fransa'ya gitti.
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