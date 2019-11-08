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Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, teknik direktör Galtier ile basın toplantısına çıktı. Milli futbolcu toplantıya Fransızca konuşarak başladı.

Fransa Ligue 1'de Lille, Metz ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıya milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile teknik direktör Christophe Galtier katıldı.

Toplantıda söz alan Yusuf Yazıcı, konuşmasına Fransızca "Herkese merhabalar, Fransızca öğrenmeye başladığımı söylemek istiyorum" diyerek başladı. Uyum sürecini yavaş yavaş aştığını söyleyen milli yıldızın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Fransızca derslerine başladım. Artık hocamın direktiflerini anlıyorum. Başlarda takım arkadaşlarıma göre fiziksel olarak daha gerideydim. Git gide daha iyi konuma geldim. Buraya gelirken beni nelerin beklediğini biliyordum. Gördüğünüz gibi zaman geçtikte saha içerisinde daha iyi performans gösteriyorum. Şampiyonlar Ligi benim için çocukluğumdan beri bir rüya. Tabii ki Valencia maçında gol atabilirdim. Eğer atsaydım bu bazı şeyleri değiştirecekti. Ama futbol böyle bir şey. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için üzgünüz.

"ZEKİ BANA HER SEVİYEDE YARDIMCI OLDU"

Lille forması giyen bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik'in geçtiğimiz sezona göre aynı performansı sergilemediği yönündeki soru üzerine Yusuf Yazıcı şu yanıtı verdi:

Zeki Çelik bana her seviyede çok yardımcı oldu. Onun burada olması benim için bir şans. Burada 1,5 yıllık bir deneyimi var. Geçtiğimiz sezona göre belki aynı performansı göstermiyor 2-3 haftalık süreçte ama bence en kısa zamanda istediğiniz Zeki'yi göreceksiniz.

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08 Kasım 2019 , Cuma
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