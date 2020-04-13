Yusuf Şimşek: Futbolun işimiz olduğunu 30 yaşından sonra öğrendim
Teknik direktör Yusuf Şimşek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Ben 30 yaşından sonra futbolun işimiz olduğunu öğrendim. Keşke bunu 21-22 yaşında öğrenebilseydim. Daha iyi işler yapardım." ifadelerini kullandı.
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