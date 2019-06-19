Yusuf Sarı resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden ?Marsilya'da forma giyen genç oyuncu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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