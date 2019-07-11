Yusuf Günay: "Transfer çalışmaları devam ediyor"
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında konuştu. Galatasaray'ın hem mali hem de sportif açıdan rakiplerinin önünde olduğunu söyleyen Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in transfer çalışmaları nedeniyle toplantıya katılmadığını belirtti.
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