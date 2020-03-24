Yusuf Günay test yaptırmak için hastaneye geldi! İşte o görüntüler...
Son dakika corona virüsü haberleri... Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüsü testi yaptırmak üzere hastaneye geldi. İşte o görüntüler...
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