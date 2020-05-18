Yunus Emre Sel: Trabzonspor Davidson transferinde harekete geçti

Trabzonspor bir yandan sezonun kalan 8 karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavili ekibin gündemine giren son isim Vitoria Guimaraes'te forma giyen Davidson oldu.

Bordo-mavili ekipte yaşanan son gelişmeleri aktaran A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel ise bu transferde yaşanan gelişmeleri aktardı. Fırtına'nın harekete geçtiğini açıklayan Sel, "Trabzonspor Davidson ile ilgileniyor ancak ilgilenen tek takım değil. Başakşehir başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiğini söyleyebiliriz. Ama Trabzonspor'un bu transfer için bir çaba sarf edeceğini de söyleyelim." ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

29 yaşındaki futbolcunun, Guimaraes ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli 2.8 milyon euro. Rakamı yüksek bulan Karadeniz temsilcisi, bu sebeple Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

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