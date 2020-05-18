Yunus Emre Sel: Kulüp lig oynanmazsa yerli ve yabancılarla indirim konusunda anlaştı
Trabzonspor'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Kulüp ligin yeniden başlamama karşısında oyuncularla görüşme yaptı ve yerli oyuncular kazançlarının yüzde 20'sini bırakma konusunda anlaştı. Yabancı oyuncular ise primlerini almayacak" ifadelerini kullandı.
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