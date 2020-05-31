Yunus Emre Sel açıkladı! "Sosa'da rakamsal sorun yok"
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'da geleceği merak konusu olan Jose Ernesto Sosa hakkında açıklamalarda bulunurken, yeni kontratta rakamsal bir sorunun olmadığını ifade etti.
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