Yunus Akgün'e Cercle Brugge kancası!
Oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray'ın kapısı sürpriz bir isim için çalındı. Galatasaray, genç oyuncusu Yunus Akgün için Belçika ekibi Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euroluk teklifi reddetti.
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