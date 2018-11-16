Yunus Akgün'den harika gol
UEFA U19 Şampiyonası'nda Milli Takımımızın İzlanda'ya 2-1 yenildiği maçta Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün mücadelenin son anlarında takımımızın tek golünü attı.
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