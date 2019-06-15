Yunus Akgün: Galatasaray'da kalmak istiyorum
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, kariyerine sarı kırmızılı takımda devam etmek istediğini söyledi. Yunus yeni sezonda öncelikli hedeflerinin şampiyonlar ligi olduğunu belirtti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...
- İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...
- Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!
- Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu!
- UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...
- Ryan Babel'den şok sözler!
- Galatasaray'ın hedefini açıkladılar! 3 milyon euro...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.