Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle 'halısaha' yaptı | Video haber
Yozgat'ta çocuklar kendi imkanlarıyla halı saha yaptı. Çocuklar, evlerinden getirdikleri eski kilimleri mahalledeki boş araziye serip maç yapıyorlar ve belediyeden arsaya halı ya da çim saha yapmasını istiyorlar.
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