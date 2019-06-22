Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle 'halı saha' yaptı | Video haber
Yozgat'ta çocuklar kendi imkanlarıyla halı saha yaptı. Çocuklar, evlerinden getirdikleri eski kilimleri mahalledeki boş araziye serip maç yapıyorlar ve belediyeden arsaya halı ya da çim saha yapmasını istiyorlar.
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