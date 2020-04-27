Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt!
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fotomac.com.tr Instagram hesabının canlı yayınına konuk oldu. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Hedeflerim var, hedeflerimden biri de 3 büyük takımdan birinde hocalık yapmak. Çok da zamanım kalmadı, 67 yaşındayım ben. Tabi böyle bir şey olursa, yönetim irtibat kurarsa, olur. Derlerse 'Biz Yılmaz hocaya talibiz'. Konuşuruz" diye cevap verdi.
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