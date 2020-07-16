Yılmaz Vural: Ömrümüz play-off heyecanı yaşamakla geçiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testi pozitif çıkan Vural, konuyla ilgili "Aslında virüs bizde yokmuş, antikor testinde ortaya çıktı." derken, play-off yarışıyla ilgili "Ömrümüz play-off heyecanı yaşamakla geçiyor." ifadelerini kullandı.
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