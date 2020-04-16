Yılmaz Vural liglerin başlayacağı tarihi açıkladı! "Bize gelen duyum..."

Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TAKIMI KÜÇÜK GRUPLARA BÖLDÜK

Biz 1 Mayıs'a kadar oyuncularımıza kendi motorik özelliklerini kaybetmemeleri adına bireysel antrenman metotları yolladık. Küçük gruplara böldük takımı, hocalarını verdik. Her gün belli saatte antrenman yapıyorlar. Bizim amacımız şu; 1 Mayıs'ta federasyon bir toplantı yapacak. Burada bize ligin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir bilgi verilirse, bir tarih vs... Bize gelen duyum şu; haziranın ilk haftası maçların başlayacağı yönünde. Bu da 4 haftalık bir zaman veriyor kulüplere.

OYUNCULAR PROGRAMA UYARSA 4 HAFTA YETERLİ OLUR

Oyuncularımız kendilerine verilmiş programları yaparlarsa 4 hafta yeterli olur. Oyuncularla konuşuyorum bana "O kadar uzaklaştık ki olaydan" diyorlar. Biz 6 tane final maçı oynayacağız, hepsini kazanmak zorundayız. Ben de oyunculara şunu dedim: "Eğer bu soruyu sorabiliyorsanız, kendinizi yeniden toplamanız mümkün olur." Bu soruyu sormak da bir bilgi istiyor. Bu açıdan bir çekincemiz yok. Bizim bir şansımız, takımımız oldukça tecrübeli, 30 yaş grubu bir takımız.

TÜRK SPORCUSU BİLİNÇLENDİ

Artık Türk sporcusu da bilinçlendi. Hepsi gereken fiziksel aktiviteleri yapıyorlar. 28 kişilik bir takımız. 4 tanesi kaleci grubu, 6'şarlı gruplar yaptık. Hocalarımıza grupları verdik. Kendi aralarında sürekli görüntülü konuşuyorlar. Belirli saatte antrenmanlara başlıyoruz. Takip ediyoruz. Aramızda diyalog var. Karşılıklı güven çok önemli sonuçta sahaya çıkıp oynayacak onlar. Bu dönem onlar için karar verilecek bir dönem. Çocuklar bu konuda çok bilinçli.

AKHİSAR, İSTANBUL VE İZMİR'DEN DAHA STERİL

Biz çok şanslıyız. Akhisar'da bu vakalar sanırım İstanbul'dan gelenlerden oldu ama yerel halkta corona virüsü pek yok. Günde 4 tane 5 tane duyuyoruz hastanelere gidildiğini. Temiz burası. İstanbul ve İzmir'den daha steril burası.

DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Özledik futbolu ama sonuç olarak hafta sonu eğlenmeleri için yapılan bir aktivite. Sorunların olduğu yerde kimse eğlenmeyi düşünmüyor önce sağlık diyoruz. Evimizde kalalım sağlıklı kakalım. Devletimize teşekkür ediyoruz. Halkımızın da bu konuda ciddiyeti kavradıktan sonra gerekenleri yaptığını görüyoruz. Maçların başlaması 15 Haziran'ı bulabilir diyenler de var. Bekliyoruz bakalım.