Yılmaz Vural: "Koeman umut vadetmiyor"
Adana Demirspor ile anlaşma sağlayan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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