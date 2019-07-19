Yılmaz Bal: "Vedat asla 'Galatasaraylıyım' demedi"
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferi ve öncesinde Galatasaray'ın ilgisi hakkında A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Bal, Muriç'i Fenerbahçe ve Galatasaray'dan önce Fransa'dan Toulouse ekibinin istediğini sonrasında ise Türkiye'de herkesin şahit olduğu sıkıntılı bir transfer süreci yaşadıklarını ifade etti. Bal, Vedat Muriç'le ilgili başından beri aynı duruşu sergilediklerini hatırlatırken "Transfer konusunda daha uygun imkanı sunan Fenerbahçe oldu bu yüzden de Fenerbahçe'ye gönderdik. Muriç'in transferiyle ilgili üzerimizde hiçbir baskı olmadı. Rizespor kimsenin güdümünde olmayan bir kulüptür. Biz başta da söylemiştik. Kulübümüzün ve Vedat'ın menfaatleri doğrultusunda şartlarımızı yerine getiren kulüple anlaşacağımızı söylemiştik, öyle de oldu. Vedat bize kesinlikle 'Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'a gitmek istiyorum' demedi" şeklinde konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte isim isim performanslar
- Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek!
- Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi! Resmen açıklandı
- Ersun Yanal'ın istediği isme Comolli engeli! Ali Koç... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
- Michael Frey Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı
- "Alex'in tahtını sallayacak!"
- Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...
- İşte yeni transferlerle 2020 model Fenerbahçe!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.