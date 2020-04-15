Yıllar sonra ortaya çıktı! Yok böyle bir penaltı
1989-1990 sezonunda oynanan ve Beşiktaş'ın Karşıyaka'yı 4-1 yendiği karşılaşmanın hakemi Erman Toroğlu'ydu. Beşiktaş lehine penaltı veren Toroğlu, penaltının kullanıldığı sırada kale arkasında olması dikkatlerden kaçmadı. Yıllar sonra o görüntüleri değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Ben bunu birkaç kez yaptım. Hem kaleciyi hem de oyuncuları görüyorum. Doğru kararı verdiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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