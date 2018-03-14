Yıldız oyuncu kız arkadaşını döverken yakalandı!
ABD'nin Barnstormers beyzbol takımında forma giyen Venezuelalı ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler spor dünyasını sarstı. Yıldız oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı. İşte o anlar...
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