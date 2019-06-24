"Yetenekle ilgili sıkıntımız yok"
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye'nin yetenekli genç futbolcu anlamında sıkıntı yaşamayacağını söyledi...
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