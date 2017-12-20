Almanya’da Mainz takımının alt yapısında forma giyen Erkan Eyibil henüz 16 yaşında. Bundesliga'da mücadele eden Mainz’ın alt yapısında 14 maçta 12 gol, 15 asistlik performansla göz dolduran sol ayaklı 10 numara, Almanlar’ın son gözdesi. Erkan Eyibil, son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında gösteriliyor. Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can gibi isimleri kendi milli takımlarından oynatmayı başaran Almanlar, Erkan’a da büyük önem veriyor. Geleceğin yıldızı olarak kabul edilen Erkan’ı Almanya A Milli Takımı hocası Joachim Löw de yakından takip ediyor. Son 2 yıldır Almanya U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç yıldız adayı, milli takımda da kilit bir isim. Erkan'ın dikkat çeken en büyük iki özelliği ise tekniği ve rekabetçiliği. Bundesliga B Junior Ligi’nde devreyi Bayern Münih ve Stuttgart’ın ardından üçüncü tamamlayan Mainz’da 14 maçta 12 gol ve 15 asistlik olağanüstü bir performans sergileyen Erkan şu an birçok Alman kulübünün radarında. "Messi’nin çok kolay adam geçmesine hayranım" diyen Eyibil Mesut Özil'in de pas tekniğini örnek aldığını söylüyor.