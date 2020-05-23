Yeni Malatyaspor'da 2 Covid-19 vakası
Süper Lig ekiplerinden BTCTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Erduran aktardı. Erduran, "Bu sonuçlar futbolcuları etkileyecektir" ifadelerini kullandı.
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