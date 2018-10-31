Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor maçında inanılmaz olay! Filelere çarpan top gol sayılmadı...
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde oynanan Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor maçının 24. dakikasında Murat Akça'nın kafa vuruşunda top çizgiyi geçmesine rağmen gol değeri kazanmadı.
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