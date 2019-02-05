Yeni Kartal'lar imzaladı
Beşiktaş devre arasında kadroya dahil edilen Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ""Transferlerimiz Beşiktaş'a hayırlı olsun. Sakatsız,belasız ikinci yarı diliyorum. Zor bir süreç geçirdik, takımdan ayrılanlar oldu. Transferde ilk hedefimiz bonservis bedeli harcamamaktı. Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık. Gönderdiğimiz oyunculardan yaklaşık 5 milyon Euro'luk gelir elde ettik. Bonservise de 1.5 milyon Euro harcadık. Ayrıca takımı gençleştirme imkanımız oldu." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- "Beşiktaş’ın Love’a borcu var"
- Beşiktaş'tan transfer şov! Listede 9 isim...
- Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı sallıyor
- Beşiktaş'ta Lazar Markovic sürprizi
- Kevin N'Koudou çubukluya çok yakın!
- Beşiktaş'ta gündem PSG'den Choupo-Moting
- Beşiktaşlı yıldız imzayı atıyor! İşte yeni takımı
- Beşiktaş Jorge Carrascal'ı istiyor!