Yeni Kartal'lar imzaladı
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Yeni Kartal'lar imzaladı

Beşiktaş devre arasında kadroya dahil edilen Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ""Transferlerimiz Beşiktaş'a hayırlı olsun. Sakatsız,belasız ikinci yarı diliyorum. Zor bir süreç geçirdik, takımdan ayrılanlar oldu. Transferde ilk hedefimiz bonservis bedeli harcamamaktı. Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık. Gönderdiğimiz oyunculardan yaklaşık 5 milyon Euro'luk gelir elde ettik. Bonservise de 1.5 milyon Euro harcadık. Ayrıca takımı gençleştirme imkanımız oldu." dedi.

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05 Şubat 2019, Salı
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