Yeni 'elle oynama' kuralı başarılı olur mu? Toroğlu yorumladı...
Yeni 'elle oynama' kuralı başarılı olur mu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, yeni "elle oynama" kuralı ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu.
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