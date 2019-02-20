Yeni 'elle oynama' kuralı başarılı olur mu? Toroğlu yorumladı...
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Yeni 'elle oynama' kuralı başarılı olur mu? Toroğlu yorumladı...

Yeni 'elle oynama' kuralı başarılı olur mu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, yeni "elle oynama" kuralı ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu.

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20 Şubat 2019, Çarşamba
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