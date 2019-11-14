Yedek Kartallar görevde
Beşiktaş'ta yedek golcüler coştu... Siyah-beyazlı ekip bu sezon Süper Lig'de 14 gol kaydederken bunların 5'ini sonradan oyuna giren futbolcular kaydetti. Kara Kartal'da gollerin yaklaşık yüzde 35'i yedeklerden geldi.
Ligde son oynanan Yukatel Denizlispor maçında 61. dakikada oyuna giren N'Koudou, 70. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.
Beşiktaş'ta Gaziantep maçında sonradan oyuna giren Umut Nayir ve Atiba gol atmıştı. Trabzonspor deplasmanında ise Güven Yalçın fileleri havalandırmıştı. Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise ikinci yarıda oyuna giren Diaby, attığı golle galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.
Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan Braga mücadelesinde siyah-beyazlı ekibin tek golünü sonradan oyuna giren Umut Nayir kaydetmişti.
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