Yatabare: Takım olarak iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum
Demir Grup Sivasspor'un golcüsü Yatabare, karşılaşma sonrası A Spor'a özel konuştu. Yatabare, "Bugün tempolu oynadık. Takım olarak iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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