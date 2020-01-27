Yasin Öztekin'in maç sonu açıklamaları
Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztekin, "Gol attığım için mutluyum ama 3 puanı alsaydık daha da mutlu olurdum. İlk yarı pozisyon üretemedik, ikinci yarı baskılı oynadık. Şampiyonluğu düşünüyorsak, bu maçları izleyip, analiz yapıp hatalarımızı görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
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