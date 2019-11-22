“Yarım Galatasaray için beraberlik piyango olur”
Süper Lig’in 12. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ve Görkem Ağgündüz maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Demir, sakat oyuncularının fazla olması bakımından Sarı Kırmızılılar için "Yarım Galatasaray için beraberlik büyük piyango olur" derken Ağgündüz, "Okan Buruk maç öncesi Galatasaray'dan iki isim çıkarmak istese bu isimler Muslera ve Luyindama olurdu." şeklinde yorumda bulundu.
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