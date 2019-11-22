“Yarım Galatasaray için beraberlik piyango olur”

Demir, sakat oyuncularının fazla olması bakımından Sarı Kırmızılılar için "Yarım Galatasaray için beraberlik büyük piyango olur" derken Ağgündüz, "Okan Buruk maç öncesi Galatasaray'dan iki isim çıkarmak istese bu isimler Muslera ve Luyindama olurdu." şeklinde yorumda bulundu.