Yargıtay şike davası kararını bozdu!
Yargıtay, futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu. Avukat Yasin Şanlı, Yargıtay'ın aldığı kararı değerlendirdi.
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