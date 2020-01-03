Yargıtay, kararı usul eksikliği nedeniyle bozdu
Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, "futbolda şike" davasında aralarında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararını usulden bozdu. Yargıtay'ın hükmü Aziz Yıldırım'a verilen beraatı etkilemeyecek.
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