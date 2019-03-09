Yanal'ın tercihi Moses
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Nabil Dirar'ın sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçı planını Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi Isla ve Moses ikilisi üzerine kuracak.
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