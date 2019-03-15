Yabancı kuralında yeni formül
Türkiye Futbol Federasyonu üç yıldır uygulamada olan yabancı kuralı üzerinde yeni bir çalışma yapıyor. Sabah Gazetesi'nden Gürcan Bilgiç'in haberine göre Süper Lig kulüpleri yeni kuralla birlikte toplam 10 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
- Göztepe - Kasımpaşa maçından kareler
- Real Madrid'de yeniden Zinedine Zidane dönemi!
- Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!
- Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...
- Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler
- Galatasaray'ın yaz transfer planı belli oldu!
- Manchester City - Schalke 04 maçından kareler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.