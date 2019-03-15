Yabancı kuralında yeni formül

Türkiye Futbol Federasyonu üç yıldır uygulamada olan yabancı kuralı üzerinde yeni bir çalışma yapıyor. Sabah Gazetesi'nden Gürcan Bilgiç'in haberine göre Süper Lig kulüpleri yeni kuralla birlikte toplam 10 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek.