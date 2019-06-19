Welbeck'in talebi el yaktı
Golcü arayışındaki Galatasaray, transfer listesine dahil ettiği? Danny Welbeck için ilk teması kurdu. Sarı kırmızılı yönetim, İngiliz golcünün yıllık ücret talebini astronomik buldu.
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