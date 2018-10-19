Wayne Rooney mesafe tanımadı!
Wayne Rooney, DC United formasıyla Amerikan Futbol Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. DC United 'ın Toronto'yu 1-0 yendiği maçın tek golü, Rooney'nin harika frikik golüyle geldi. Rooney, bu sezon 17 kez giydiği DC United formasıyla şu ana kadar 9 gol - 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
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