Wayne Rooney mesafe tanımadı!

Wayne Rooney, DC United formasıyla Amerikan Futbol Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. DC United 'ın Toronto'yu 1-0 yendiği maçın tek golü, Rooney'nin harika frikik golüyle geldi. Rooney, bu sezon 17 kez giydiği DC United formasıyla şu ana kadar 9 gol - 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.