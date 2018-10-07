Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması deprem etkisi yarattı! Fenerbahçeli taraftarların büyük bir kısmı yönetimin yanlış bir karar verdiğini savunurken, bir kısmı de bu videoyu paylaşarak yönetimin doğru bir karar verdiği konusunda hem fikir oldu.