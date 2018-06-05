Volkan Demirel'den transfer açıklaması
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuştu. Demirel, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Sonuna kadar Fenerbahçe'deyim. Ben bu kulüpte Volkan Demirel oldum. Burada futbolu bırakırım. Gerekirse de bana layık görürlerse antrenör olurum." ifadelerini kullandı..
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Kuyt'ın jübile maçında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı yıldızlar sahaya çıktı
- Fenerbahçeli yıldıza dev talip!
- Fenerbahçe Skrtel'in alternatifini buldu!
- Fenerbahçe'de kaleci için Tim Krul sesleri
- Fener'e sambacı stoper Dede
- Süper Lig'in en kötü transferleri
- Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamayan yıldızlar
- Fenerbahçe PSG'nin yıldızını bitiriyor