Volkan Demirel'den transfer açıklaması – Fotomaç TV
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    Volkan Demirel'den transfer açıklaması

    Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuştu. Demirel, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Sonuna kadar Fenerbahçe'deyim. Ben bu kulüpte Volkan Demirel oldum. Burada futbolu bırakırım. Gerekirse de bana layık görürlerse antrenör olurum." ifadelerini kullandı..

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    05 Haziran 2018, Salı
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