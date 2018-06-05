Volkan Demirel'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuştu. Demirel, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Sonuna kadar Fenerbahçe'deyim. Ben bu kulüpte Volkan Demirel oldum. Burada futbolu bırakırım. Gerekirse de bana layık görürlerse antrenör olurum." ifadelerini kullandı..