Volkan Demirel'den inanılmaz kurtarış!
Ziraat Türkiye kupası finalinde Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, 25. dakikada Mustafa Yumlu'nun yükselip vurduğu kafada gole izin vermedi!
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