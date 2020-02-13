Volkan Demirel'den Galatasaray sorusuna cevap: Zaten yenmişizdir
Fenerbahçe'nin YouTube hesabından yayınlanan #14Şubat #SevgililerGünü özel programında Volkan Demirel, Zeynep Demirel, Damla Çakıroğlu ve Melih Mahmutoğlu çiftleri birbirlerine sorular sordu. Demirel'e çifti kendilerine yöneltilen soruya cevap verirken Volkan Demirel, Galatasaray'a göndermede bulundu.
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