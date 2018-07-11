Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, kamp çalışmalarını yaptıkları İsviçre'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demirel basın toplantısında yeni transfer Berke için ise "Berke'de kendimi görüyorum. İnşallah benim gibi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet eder. Ben onun yaşındayken top tutmayı bilmiyordum" ifadelerini kullandı.
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