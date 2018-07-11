Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
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    Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu

    Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, kamp çalışmalarını yaptıkları İsviçre'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demirel basın toplantısında yeni transfer Berke için ise "Berke'de kendimi görüyorum. İnşallah benim gibi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet eder. Ben onun yaşındayken top tutmayı bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

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    11 Temmuz 2018, Çarşamba
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