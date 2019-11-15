Volkan Demir'den Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili flaş açıklama
Spor Ajansı'nda Ceydan Dönmez'in konukları Serdar Kelleci ve Volkan Demir oldu. Demir, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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